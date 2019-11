Offerte Black Friday 2019: 10 giochi PlayStation 4 a sconto

In attesa delle super promozioni del Venerdì Nero (29 novembre 2019) continuano gli sconti e le offerte Black Friday 2019 di Amazon.it per la categoria videogiochi. Anche oggi vi segnaliamo i migliori giochi PS4 a prezzo ridotto, da Resident Evil 2 a FIFA 20, passando per Marvel's Spider-Man e GTA 5.

Questa nuova ondata di sconti presenta i prezzi più bassi mai visti per Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry V, da segnalare anche Call of Duty Black Ops 4 (con Calling Cards in esclusiva Amazon.it) a 19.99 euro mentre eFootball PES 2020 può essere acquistato in versione europea multilingua a poco meno di 40 euro.

Black Friday 2019: Sconti Videogiochi

Questo è solamente un piccolo antipasto delle promozioni che arriveranno nelle prossime settimane, per saperne di più vi rimandiamo alla guida Black Friday su Amazon.it con i consigli per risparmiare e intercettare le migliori offerte in anticipo rispetto alla messa online.