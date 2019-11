Offerte Black Friday 2019: Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch a sconto su Amazon

Pokemon Spada e Scudo sono due dei giochi più venduti delle ultime settimane con oltre sei milioni di copie distribuite in tutto il mondo nel solo weekend di lancio. Ora i due titoli sono in vendita a prezzo scontato su Amazon.it per il periodo del Black Friday 2019.

Pokemon Spada e Scudo costano 48.78 euro anzichè 59.99 euro con un risparmio pari a 11,21 (-19%) sul prezzo di listino, entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.it dunque se siete abbonati Amazon Prime potrete abbattere anche sui costi di spedizione ed aumentare così il risparmio complessivo sul singolo acquisto.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Pokemon Spada e Scudo a cura di Cydonia: "Spada e Scudo sono dei titoli complessi e convincenti, che riescono indubbiamente a togliere un po’ di ruggine da un videogioco nato nel 1996, e che da allora ha sempre fatto fatica a rinnovarsi: una storia solida, una maggiore varietà del gameplay, Pokémon visibili ad occhio nudo, l’abbandono di noiose meccaniche di grinding e un level design più curato sono gli elementi che riassumono l’essenza di questo passaggio di generazione, abbracciato da una colonna sonora curata nei minimi dettagli."