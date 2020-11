Offerte Black Friday 2020: abbonamento PlayStation Plus 12 mesi in sconto

Tra le offerte del Black Friday di Amazon non poteva mancare l'abbonamento PlayStation Plus, proposto in versione 12 mesi a prezzo scontato rispetto al listino, solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

L'offerta riguarda l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi con tessera fisica e codice da grattare, l'iscrizione per un anno costa 44.99 euro invece di 59.99 euro, potete aderire all'offerta direttamente sulla pagina PlayStation Plus di Amazon, ribadiamo che non si tratta del codice digitale bensì della card vera e propria, dunque dovrete attendere l'arrivo di questa al vostro domicilio per poter attivare l'abbonamento o il rinnovo.



L'abbonamento PlayStation Plus è valido ovviamente anche su PS5, a partire da oggi gli abbonati in possesso della nuova console possono scaricare gratis Bugsnax e il pacchetto PS Plus Collection che include 20 classici PS4 compatibili con PlayStation 5 tra cui Bloodborne, The Last of Us Remastered, Final Fantasy XV Royal Edition, Resident Evil 7 Biohazard e Uncharted 4 Fine di un Ladro.



Con PlayStation Plus avrete accesso anche a sconti esclusivi sui migliori giochi per PS4 e PlayStation 5, spazio Cloud per i salvataggi e ovviamente l'accesso al gioco multiplayer online.