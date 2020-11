Offerte Black Friday 2020: console usate e accessori in sconto da GameStopZing

Sono online le offerte del Black Friday di GameStopZing, tra le tante promozioni attualmente disponibili segnaliamo anche console e accessori usati proposti ad un prezzo ridotto fino al 30 novembre. Ecco le migliori offerte GameStop Black Friday 2020.

L'offerta usato GameStopZing per il Black Friday include Nintendo Switch a 249.98 euro, Xbox One X a 229.99 euro, PlayStation 4 PRO a 249.98 euro, Xbox One a 129.98 euro e PS4 500 GB a 229,98 euro. Accessori usati sono scontati del 10%, tra questi troviamo controller DualShock, Wiimote, controller wireless Xbox 360 e Xbox One, PRO Controller per Nintendo Switch, l'accessorio Poke Ball Plus e Nintendo Labo.

Si tratta di un buon modo per risparmiare, la sezione dell'usato GameStopZing è incredibilmente vasta e include come visto console e accessori per tutte le console, recenti e più datate come Xbox 360 e Nintendo Wii. Gli sconti sono validi dal 23 al 30 novembre (giorno del Cyber Monday), nel corso della settimana nuovi prodotti si aggiungeranno alla lista, non dimenticate quindi di controllare quotidianamente la pagina offerte Black Friday di GameStopZing per essere sempre aggiornati sulle promozioni e gli sconti su console usate e accessori di seconda mano.