Offerte Black Friday 2020: i migliori giochi Electronic Arts a prezzi scontati

Per il Black Friday, Electronic Arts gode di una vetrina su Amazon Italia con la possibilità di acquistare i giochi della lineup autunnale di EA a prezzo scontato fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday.

Tra i videogiochi in promozione per il Black Friday troviamo FIFA 21 a 39.99 euro, Star Wars Squadrons a 29.99 euro e Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19,99 euro.

Sconti giochi Electronic Arts

Da segnalare anche FIFA 21 Legacy Edition a 39.99 euro e le edizioni Champions e Ultimate di FIFA 21 in offerta. Ricordiamo che qualsiasi versione del gioco di calcio EA Sports per PS4 e Xbox One permette di ottenere l'aggiornamento gratis alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S non appena questo sarà disponibile, a partire dal 4 dicembre. Una buona occasione per acquistare FIFA 21 a prezzo ridotto e goderselo con varie migliorie tecniche sulle nuove console di Sony e Microsoft.