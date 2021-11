Offerte Black Friday 2021 PlayStation: un mare di sconti su giochi e gadget PS4 e PS5

Dopo la super promozione Amazon su PS Plus, partono ufficialmente le Offerte del Black Friday 2021 PlayStation, con tantissimi prodotti in sconto tra videogiochi, gadget e accessori PS4 e PS5.

L'ultima tornata di promozioni a tema PlayStation organizzata da Sony per il Black Friday 2021 promette di essere una delle più ricche degli ultimi anni, in funzione di un'offerta mai così ampia tra prodotti di PlayStation Gear, abbonamenti e giochi da acquistare in digitale su PS Plus.

Partiamo allora dal PlayStation Store: il negozio digitale di Sony presenta una nuova sezione interamente dedicata alle offerte del Black Friday, con tanto di elenco che annovera tutti i videogiochi in promozione e l'entità dello sconto applicato su ciascun prodotto. La lista completa dei giochi che saranno interessati dalla tornata di sconti del Black Friday è davvero sterminata e comprende, tra gli altri, Assassin's Creed Valhalla, FIFA 22, Mass Effect Legendary Edition, It Takes Two, Returnal, The Last of Us Parte 2, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls.

Anche lo store PlayStation Gear celebra il Black Friday 2021 con il 20% di sconto applicato su un'infinità di prodotti tra capi di abbigliamento, oggetti da collezione e accessori. Per usufruire di questo sconto, basterà immettere il codice "BLACKFRIDAY20" al momento del pagamento.

Quanto all'entità degli sconti applicati sui videogiochi e sugli abbonamenti a PlayStation Plus e PS Now, Sony conta di rivelare domani tutti i prezzi e le promozioni applicate su ciascun gioco o servizio. Le nuove Offerte del Black Friday su PlayStation Store saranno valide da venerdì 19 novembre a lunedì 29 novembre.