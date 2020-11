Offerte Black Friday: Crash Bandicoot 4 è in vendita al prezzo più basso di sempre

Crash Bandicoot 4 It's About Time è in promozione per il Black Friday su Amazon.it, l'ultima avventura del celebre peramele è ora in vendita a prezzo scontato nella sua versione standard per PlayStation 4 e PS4 PRO.

Parti per un'avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti. Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi! Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss improponibili? Sono già pronti. La solita, incredibile impertinenza? Ci puoi scommettere le mutande. Un secondo, sono davvero mutande? Non in questo universo!

Crash 4 costa 49.99 euro su Amazon.it, ad oggi il prezzo più basso mai registrato per la versione fisica, mentre l'edizione digitale è scesa sotto i 40 euro sul PlayStation Store ma la promozione è ormai terminata e dunque anche la versione scaricabile viene venduta a prezzo pieno. Questa è sicuramente una buona occasione per acquistare Crash Bandicoot 4 It's About Time a prezzo scontato, avete tempo fino al 30 novembre per approfittare dell'offerta.