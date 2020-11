Le offerte del Black Friday su eKshop: sconti sui prodotti PlayStation e controller Nacon

Il Black Friday arriva anche da eKshop! Per un periodo di tempo limitato, lo store online propone una selezione di prodotti in offerta tra cui gadget a tema PlayStation e controller Nacon a prezzo scontato per Black Friday e Cyber Monday. Ecco le promozioni più interessanti da non perdere!

Di seguito i principali prodotti in offerta su www.eKshop.it per il Black Friday, da segnalare che la consegna è gratis per tutti i prodotti su una spesa minima di 35 euro.

Sconti PlayStation Gear

Offerte Nacon

I prodotti della linea PlayStation Gear sono, tra i tanti vi segnaliamo lo zaino PlayStation Color Block con doppia tasca frontale, tasche a rete laterali, ampio scomparto principale con cerniera e spallacci regolabili. Impossibile poi non citare il cappello con logo PlayStation , quest'ultimo è ricamato sulla parte frontale di colore nero, il cappello si distingue per una visiera di color rosso acceso e per dettagli in contrasto nei colori nero, giallo e azzurro.Volete dare un tocco di originalità alla vostra casa? Allora non potete perdervi la lampada PlayStation con gli ormai iconici simboli del controller Sony (quadrato, cerchio, triangolo, croce) montati su uno zoccolo nero, la lampada presenta tre diversi tipi di illuminazione: standard, reattività alla musica e cambia colori, alimentata attraverso un comune cavo USB incluso oppure da tre batterie AAA (vendute separatamente). Da citare anche il quadro con la stampa di God of War , stampa in alta risoluzione su pellicola Fuji, impreziosita da una cornice in legno MDF da 25mm con elegante bordo bianco e gancio sul retro.Le offerte di eKshop, in offerta per il Cyber Monday (30 novembre) con il 40% di sconto sul prezzo di listino, 50% nel caso del Revolution Pro Controller 3.La lineup include il Compact Controller Luminoso per PS4 trasparente con inserti blu elettrico, il Compact Controller con cavo per PS4 , anche questo di colore blu con dettagli in nero, la cuffia stereo Nacon per PS4 rossa e il joypad Nacon Revolution Pro Controller 3 per PS4 . Per quest'ultimo prodotto la percentuale di sconto sale dal 40 al 50% nella giornata di lunedì 30 novembre, uno sforzo importante da parte di eKshop che permette ai suoi clienti di acquistare un joypad di alta qualità di un grande marchio come Nacon