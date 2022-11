Offerte Black Friday: Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi Switch Online

Super offerta Amazon per chi è in cerca di un console Nintendo, per il Black Friday è disponibile Nintendo Switch con Joy-Con Blu e Rosso Neon a prezzo scontato in bundle con Mario Kart 8 Deluxe e abbonamento Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch costa 299.98 euro in un bundle speciale che include i Joy-Con in colorazione Blu/Rosso Neon, una copia di Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, per un risparmio totale del 18%: 299.99 euro invece di 368,00 euro. Ricapitolando dunque questo pacchetto include:

Console Nintendo Switch

Codice Download Mario Kart 8 Deluxe

Codice Download 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online

Tutto quello che serve per iniziare a giocare, divertendosi sin da subito, sicuramente una ottima idea regalo in vista delle imminenti festività natalizie. Si tratta di un bundle speciale creato proprio il periodo di Natale e dunque potrebbe andare sold-out molto rapidamente, il prezzo basso rende questo pacchetto conveniente per un regalo da fare o da farsi, così da garantire massimo divertimento a tutta la famiglia.

Oltre alla console in versione 2019 con Joy-Con di colore Blu e Rosso Neon, nella confezione troviamo anche una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe scaricabile da Nintendo eShop e un codice per tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.