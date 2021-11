Offerte del Black Friday: nuovi sconti Mediaworld solo per oggi, lunedì 8 novembre

Continuano fino al 10 novembre le offerte del Black Friday anticipato di Mediaworld e anche oggi ci sono nuove promo da scoprire per quanto riguarda la categoria PC Gaming, Videogiochi e Console. Ecco le offerte e gli sconti in corso fino alle 23:59 dell'8 novembre.

Iniziamo segnalando la sedia da gaming XTREME Gaming Chair PRO1 in vendita al prezzo scontato di 249.99 euro invece di 329.99 euro, disponibile nelle colorazioni blu o bianco/nero/arancione, entrambe vendute allo stesso prezzo. Questa sedia presenta un "design moderno ispirato al mondo delle corse", altezza regolabile tramite un pistone, braccioli 4D regolabili e ruote girevoli per la massima comodità.

Passando ai videogiochi invece citiamo Marvel's Avengers Deluxe Edition per Xbox a 24.99 euro (include oltre al gioco il pacchetto di costumi Ossidiana e sei targhe esclusive), Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch a 19.99 euro e FIFA 19 per Xbox One a 9,99 euro.

Sul sito trovate anche altre offerte Black Friday da Mediaworld valide fino al 10 novembre, nei giorni successivi arriveranno ulteriori promozioni legate al Venerdì Nero in attesa della partenza della settimana del Black Friday e degli sconti del 26 novembre, 27 e 28 novembre (Black Weekend) e 29 novembre con il Cyber Monday che chiude il weekend di shopping.