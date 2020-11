Offerte Black Friday: Spider-Man e Days Gone a 19.99 euro, Horizon Zero Dawn a 10 euro!

Sono ufficialmente iniziati gli sconti del Black Friday PlayStation, tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche una selezione di giochi per PS4 a prezzi ridotti, solo fino al 30 novembre.

Da segnalare ad esempio Marvel's Spider-Man, MediEvil e Days Gone a 19.99 euro l'uno, Nioh 2 a 39.99 euro e classici a 9.99 euro l'uno, tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank.

Giochi PS4 offerte

Tra le offerte Sony per il Black Friday troviamo anche Ghost of Tsushima a 49.99 euro, Marvel's Iron Man VR a 29.99 euro e Predator Hunting Grounds a 19,99 euro. Prezzi ampiamente alla portata di tutte le tasche, in particolar modo Marvel's Spider-Man, Days Gone e Horizon Zero Dawn Complete Edition rappresentano veri e propri affari da non perdere, così come The Last Of Us Remastered e Ratchet & Clank. Avete già deciso cosa comprare?