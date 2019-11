Offerte Black Friday Unieuro 2019: sconti Nintendo Switch e giochi

Dopo aver visto le offerte Unieuro PS4 per il Black Friday 2019, vediamo quali sconto propone la nota catena sull'acquisto di Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e giochi per la console della casa di Kyoto.

Sul fronte hardware, Unieuro propone Nintendo Switch (modello standard e nuovo modello 2019) in bundle con la custodia di Mario Kart 8 a 299.99 euro anzichè 354.98 euro con uno sconto pari al 15% sul costo di listino della console e della custodia protettiva. Nintendo Switch Lite gialla costa 211 euro con uno sconto del 4% mentre le altre colorazioni (turchese e grigio) non risultano in offerta.

Per quanto riguarda i giochi, segnaliamo Super Mario Maker 2 a 45.50 euro, Luigi's Mansion 3 a 49.99 euro, Super Mario Odyssey a 48.99 euro, The Legend of Zelda Link's Awakeing e Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order a 50.99 euro l'uno, 1-2-3 Switch a 29.99 euro, Donkey Kong Country Tropical Freeze, ARMS e Splatoon a 39.99 euro l'uno e Captain Toad Treasure Tracker a 19.99 euro.

Interessante anche l'offerta relativa a Pokemon Let's GO Eevee con Pokè Ball Plus venduto a 29.99 euro anzichè 99.99 euro, davvero un bel risparmio, considerando che la sola Pokè Ball Plus ha un prezzo di listino di 49,99 euro. Le offerte Unieuro sono già in corso e andranno avanti fino al 21 novembre, quando saranno sostituite dagli sconti effettivi per il Black Friday 2019.