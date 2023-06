Offerte clamorose: giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro, c'è anche Dishonored 2

Nuova valanga di offerte su PlayStation Store, vediamo insieme quali sono i migliori giochi che possiamo comprare in questo momento a meno di cinque euro. Come dite? Ci sono solo indie e giochi vecchi a questo prezzo? Assolutamente no, ecco la nostra selezione per risparmiare.

Dead Island Definitive Collection 4.49 euro

Payday 2 CrimeWave Edition 3.99 euro

Dishonored 2 3.99 euro

The Last of Us Left Behind 4.99 euro

The Disney Afternoon Collection 4.99 euro

Scott Pilgrim vs The World The Game Edizione Completa 4.94 euro

Super prezzo per la raccolta che include il primo, il successoree tutti i DLC per entrambi i giochi, oltre a, picchiaduro a scorrimento 2D in Pixel Art ispirato ai classici del genere.Un pacchetto completo in vendita ad un prezzo davvero contenuto.In attesa di Payday 3 (avete letto la nostra prova di Payday 3 ?) potete comprare la ricchissima, edizione che include tutti i DLC, gli aggiornamenti e le espansioni pubblicate per il gioco originale, in aggiunta ad un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo aggiornato.Perfetto per divertirsi in co-op nelle calde serate estive!La saga di Dishonored è purtroppo ferma da molto tempo maPer poco meno di 4 euro è un acquisto assolutamente obbligato, noi continuiamo a sperare che Microsoft possa dare il via libera per un futuro Dishonored 3 , nel frattempo rigiocheremo con Dishonored fino allo sfinimento..., dunque non è richiesto il gioco originale per giocare con questo DLC che racconta il passato di Ellie. Si tratta di un momento chiave nella narrazione del gioco Naughty Dog, l'espansione approfondisce l'infanzia di Ellie e svela importanti segreti e retroscena sul personaggio. Ideale se vi siete avvicinati alla saga solo di recente grazie magari al successo della serie TV di The Last of Us Raccolta dedicata ai nostalgici che passavano i pomeriggi davanti alla TV con i cartoni animati di Walt Disney. Sono ben sei i giochi inclusi nel pacchetto, tutti usciti su Nintendo NES tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90:I giochi supportano le classifiche online e modalità di gioco Boss Rush e Time Attack, oltre alle opzioni per riavvolgere le azioni di gioco, presente anche un museo con artwork, copertine, manuali, musiche, immagini concept e altro materiale originale dello sviluppo.Titolo lunghissimo per questo picchiaduro a scorrimento di Ubisoft basato su, celebre fumetto diventato poi un film di successo nel 2010.Oltre al gioco base, questa edizione include i DLC Knives Chau e Wallace per offrire l'esperienza completa di Scott Pilgrim vs The World. Se amate i giochi arcade degli anni '80, questo titolo vi conquisterà, garantito.