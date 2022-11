Offerte Cyber Monday: Euronics e Mediaworld offrono la spedizione gratis solo per oggi

Si chiude oggi, lunedì 28 novembre, il lungo weekend del Black Friday, iniziato venerdì 25 e proseguito poi nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre. Siamo così arrivati al Cyber Monday e per queste ultime ore di shopping a prezzo conveniente, alcuni rivenditori hanno deciso di offrire la spedizione gratis su tutti gli acquisti.

Nello specifico, Euronics offre la spedizione gratis su oltre 20.000 prodotti, tra cui videogiochi e console. Qualche esempio? Nintendo Switch, Xbox Series S, Nintendo Switch OLED, controller DualSense per PS5 e giochi come Pokemon Scarlatto, Pokemon Violetto, The Last of Us 2, F1 2022, Nintendo Switch Sports, FIFA 23 e Mario Kart 8 Deluxe godono della spedizione gratuita dal sito di Euronics, solo per oggi.

Prosegue il vero, vero, vero ma davvero vero Black Friday di Mediaworld, per l'occasione l'eCommerce della catena rossa offre la consegna gratuita su tutto, chiaramente solo per gli ordini giunti entro le 23:59 del 28 novembre. Non solo videogiochi e console ma anche smartphone, televisori, piccoli elettrodomestici, computer e tablet, prodotti per la cura e l'igiene della persona, accessori gaming, monitor, sedie da gaming e in generale per quasi tutti gli articoli in vendita online, con poche eccezioni ben evidenziate sulle home page dei due siti.