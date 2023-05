Offerte Days of Play dal 2 giugno: sconti giochi PS5, PlayStation Plus e accessori

Sony ha appena annunciato che i Days of Play torneranno anche nel 2023 con una ricca serie di sconti e promozioni che coinvolgeranno giochi, accessori e hardware.

L'iniziativa avrà inizio il prossimo 2 giugno alle ore 00:01 del fuso orario italiano e terminerà il 12 giugno alle ore 23:59. Durante questo periodo sarà possibile acquistare abbonamenti a PlayStation Plus ad un prezzo di favore. Lo sconto sarà infatti del 25% per i nuovi abbonati e coloro i quali hanno un abbonamento attivo che decidono di acquistare un piano annuale. Lo sconto del 25% sarà inoltre attivo anche sugli abbonamenti di 1 o 3 mesi nel caso in cui si volesse effettuare un passaggio ad un tier superiore.

Per celebrare il lancio di PlayStation Direct anche in Italia ed altri paesi, Sony attiverà due diversi codici per fare acquisti sul portale con un piccolo sconto: DOPSAVE15 consentirà di avere uno sconto del 15% sugli accessori PS5 selezionati e DOPSAVE40 una riduzione del 40% su una selezione di titoli PS5.

Come se non bastasse, anche i gadget venduti su PlayStation Gear saranno in promozione e col codice DAYSOFPLAY23 si potrà avere uno sconto del 20% sugli articoli selezionati e con in aggiunta la spedizione gratuita. Chi effettuerà un ordine di almeno 50 dollari il prossimo 2 giugno, riceverà in regalo un porta-bevande morbido isolante. Il 7 giugno verrà attivato un ulteriore 50% di sconto su alcuni indumenti PlayStation e il 12 giugno verranno messi in vendita alcuni esclusivi bundle.

A chiudere il cerchio troviamo gli sconti in arrivo sul PlayStation Store, sebbene in questo caso non siano stati svelati ancora i giochi che verranno coinvolti nell'iniziativa.

In attesa dei Days of Play 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sugli ultimi sconti del PlayStation Store.