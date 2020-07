Offerte Euronics: cuffie PlayStation Gold Wireless in sconto nel weekend

Da Euronics tornano gli Star Days, i giorni stellari con super offerte e prodotti in vendita a prezzi ridotti, solamente per un periodo limitato, in questo caso fino a domenica 2 agosto.

La categoria Videogiochi e Console non è in questo caso particolarmente ben rappresentata e di fatto l'unica promozione riguarda le Cuffie Gold Wireless di Sony per PlayStation 4 proposte a 69.99 euro anzichè 99.99 euro, con uno sconto pari al 30% sul costo di listino.

Lo sconto è valido per le colorazioni Jet Black e Rose Gold, e anche per il bundle con il Voucher Fortnite che include contenuti digitali per un valore di 31 euro, un pacchetto davvero interessante se siete assidui giocatori del Battle Royale di Epic Games.

Le offerte Star Days sono disponibili da oggi e fino al 2 agosto online e sul sito di Euronics, approfittatene subito se siete interessati. Per scoprire tante altre offerte ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it per avere accesso a volantini in anteprima, sconti su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone e smartwatch, TV e monitor e altri prodotti legati al mondo dei videogiochi e della tecnologia.