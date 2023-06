Le offerte più fresche di Unieuro: sconti giochi PS5, PS4, Switch, accessori

Tornano le offerte solo online di Unieuro con tanti sconti su videogiochi e accessori per PC e tutte le principali console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: ecco le promozioni da non perdere, valide solo online fino a domenica 2 luglio 2023.

F1 23 è in sconto a 67.99 euro in versione PS5 e Xbox Series X, tagli di prezzo anche per MotoGP 23 a 55.99 euro, Sonic Frontiers a 51.99 euro e Mafia Trilogy a 22,99 euro. In sconto anche il nuovo Crash Team Rumble proposto in versione Deluxe Edition per PS4 a 34,99 euro invece di 39.99 euro, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin costa 19.99 euro e vi segnaliamo anche Dragon Ball Z Kakarot a 25,49 euro.

LEGO Brawls per Nintendo Switch costa 21.49 euro, Wild Hearts per PS5 è in sconto a 34,99 euro e segnaliamo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker a 25.49 euro, prezzo valido anche per molti altri giochi LEGO come LEGO City Undercover e LEGO Marvel Super Heroes 2. One Piece Odyssey è in sconto a 42,99 euro, Sonic Origins Plus costa invece 34,99 euro. Infine, gli sconti coinvolgono anche accessori come controller, cuffie wireless e custodie per le console della famiglia Nintendo Switch.