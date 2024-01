Offerte GameStop: fai il pieno di accessori in sconto con le Winter Promo

Continuano le Winter Promo da GameStop, fino al 14 febbraio potete acquistare una selezione di accessori per PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a prezzo scontato. Ecco le migliori occasioni di risparmio online e nei negozi, fino ad esaurimento scorte.

Da segnalare la promo 30% di sconto sugli accessori ATRIX e @Play, in questa categoria troviamo controller cablati e wireless, stazioni di ricarica, cavi, vetri per lo schermo di Nintendo Switch, custodie e borse per il trasporto, cuffie e auricolari compatibili con tutti i dispositivi.

Online e in negozio c'è anche il 20% di sconto su accessori selezionati come volanti HORI, adesivi e skin per i controller, joypad, bundle mouse gaming e tappetino TRUST, tastiere da gaming, schede di memoria, power grip per i controller, stazioni di ricarica per i controller Switch, PlayStation e Xbox e custodie morbide o rigide.

Infine vi segnaliamo lo sconto del 25% sulla cuffie di marche come Sades, Trust, Nacon, BigBen e tantissime altre marche, disponibili anche le cuffie con loghi e colori delle squadre di calcio.

Tutte le Winter Promo di GameStop sono valide online e nei negozi GS fino al 14 febbraio 2024 e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili, la disponibilità dei prodotti può quindi variare in qualsiasi momento e senza preavviso.