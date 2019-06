Offerte GameStop, arriva il volantino dell'estate con sconti su PS4, Switch e Xbox

Oltre alle Summer Promo GameStop, la catena lancia ora anche il nuovo volantone dell'estate, con tante offerte valide dal 27 giugno al 14 luglio, con sconti su videogiochi, accessori e console come PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Tra le offerte del nuovo volantone GameStop estate 2019 troviamo PS4 Slim 500 GB con For Honor e Titanfall 2 a 259 euro, PS4 PRO a 369 euro, PlayStation VR Triple Bundle con PSVR Worlds, Skyrim e DOOM VFR a 219 euro, PlayStation Classic a 39.98 euro, Nintendo Switch a 319 euro (con 35 euro di credito eShop incluso), NES Mini a 59 euro, Nintendo 2DS con gioco in bundle a 69.98 euro, Xbox One X con PUBG (versione digitale) a 349 euro, Xbox One S 1 TB con gioco (vari bundle) a 229 euro, controller wireless Xbox a 39 euro e poi ancora accessori per tutte le console, Funko Pop, gadget, merchandising, abbonamenti, credito digitale e tanto altro ancora!

