Offerte GameStop: attivo il nuovo volantone con sconti PS4, Xbox One e Nintendo Switch

GameStop Italia anticipa la primavera con il nuovo volantone Spring Break Gamer's Edition: tantissime offerte valide da oggi (giovedì 27 febbraio) e fino al 25 marzo, con sconti su console, giochi, accessori e merchandising.

Sconti PS4 e PS4 PRO

Numerose le offerte PS4, tra queste segnaliamo il bundle PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite a 309,98 euro e il pacchetto PS4 PRO 1TB Limited Edition x Death Stranding a 378,98 euro. Interessante anche il bundle PS4 Slim 1 TB con The Last of Us, Horizon Zero Dawn e God of War a 319,98 euro, a 299.98 euro è invece disponibile il pacchetto PS4 Slim 500 GB con due controller, Voucher Fortnite, Anthem e FIFA 18. In sconti a 49.98 euro tutti i controller DualShock 5, fino al 15 marzo.

Nintendo Switch Sconti

Nintendo Switch Lite costa 199,98 euro da GameStop mentre le configurazioni base del modello standard partono da 299,98 euro. Gli sconti continuano anche sui giochi, acquistando l'abbonamento trimestrale Nintendo Switch Online otterrete il 10% di sconto su una selezione di titoli Switch a partire da 19,98 euro. Sconti anche su Nintendo 2DS con gioco incluso (69,98 euro) e Nintendo NES Classic Mini con alimentatore a 59,98 euro.

Offerte Xbox One

Le offerte Xbox prevedono Xbox One S 1TB (vari bundle disponibili) a 229,98 euro e Xbox One X 1TB a 299,99 euro con gioco incluso, varie configurazioni disponibili.

Offerte Preordini e Merchandising

Da GameStop è possibile risparmiare sui preordini dei giochi in arrivo nei prossimi mesi come Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077, The Last of Us Parte 2, Resident Evil 3 Remake, Nioh 2, e DOOM Eternal. In offerta anche il merchandising, dai Funko Pop! alle magliette, passando per gadget di ogni tipo dedicati a serie come Pokemon, Fortnite, Minecraft, i supereroi Marvel e DC Comics e gli anime più famosi, da Dragon Ball Z a One Piece.