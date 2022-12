Offerte di GameStop: al via il Calendario dell'Avvento, ogni giorno nuovi sconti

A pochi giorni dalla fine del Black Friday, come consuetudine GameStop Italia lancia il primo dicembre il Calendario dell'Avvento che prevede oltre 20 giorni di sconti e offerte speciali online e nei negozi, per risparmiare sull'acquisto di videogiochi, console, gadget, merchandising e accessori.

Le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop del primo dicembre sono focalizzate sul mondo Nintendo, troviamo ad esempio Kirby E La Terra Perduta e Mario Party Superstars a 49.98 euro, stesso prezzo anche per il recentissimo Splatoon 3 mentre Nintendo Switch Sports costa 39,98 euro.

A 49.98 euro troviamo anche il best seller Animal Crossing New Horizons, Minecraft Nintendo Swith Edition costa invece 24.98 euro invece di 30,98 euro. Per tutti questi giochi è possibile risparmiare ulteriormente puntando sull'usato. In offerta anche la protezione schermo Atrix, vetro temperato per Nintendo Switch (durezza H9) in vendita al prezzo di soli due euro.

Il Power Controller Wired di Power A per Nintendo Switch a tema Donkey Kong costa 12.98 euro invece di 19.98 euro, una buona occasione se state cercando un joypad con cavo per la vostra Nintendo Switch. Tutte le offerte sono valide solo fino alle 23:59 di oggi (giovedì 1 dicembre) salvo esaurimento delle scorte disponibili online o nei punti vendita GameStop di tutta Italia.