Offerte GameStop: lanciato il nuovo Volantone con sconti su PS4, Xbox One e Switch

GameStop ha rinnovato la sua selezione di offerta lanciando un nuovo volantone, che rimarrà attivo fino al prossimo 29 aprile. Gli sconti sono come al solito numerosi, e interessano PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e i videogiochi.

Per quanto concerne Sony, si segnalano PlayStation 4 Pro con il bundle Fortnite Neo Versa a 329,98 euro, PS4 Pro Limited Edition Death Stranding a 399,98 euro, PS4 Pro con un secondo Dualshock 4 o FIFA 20 a 359,98 euro, PlayStation 4 Slim con Fortnite Neo Versa a 259,98 euro e PS4 1 TB con Uncharted 4, God of War e The Last of Us Remastered a 319,98 euro.

Degno di nota il Nintendo Switch Lite Animal Crossing Special Pack a 269,98 euro, che include una console in colorazione grigia, gialla o turchese, una copia di Animal Crossing New Horizons, un abbonamento da 3 mesi a Nintendo Switch Online, una custodia Play e il vetro temperato Play. C'è anche la console Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition (pochi pezzi disponibili) a 379,98 euro.

Sul versante Microsoft, segnaliamo Xbox One X con un gioco a scelta (tra cui Battlefield 5, The Division 2 e Gears 5) a 299,98 euro, Xbox One X Hyperspace Edition a 299,98 euro e Xbox One S con un gioco a scelta (tra cui Gears 5 e The Division 2) a 229,98 euro.

Per i possessori di carte GameStop+ di livello 3 ed Epic ci sono sconti su giochi come Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition (4,98 euro), Assetto Corsa (12,98 euro), Dragon Ball Xenoverse 2 con una figure (27,98 euro), NBA 2K Playgrounds 2 (9,98 euro) e Vari Kit di Nintendo Labo a partire da 20,98 euro. Per maggiori dettagli sulle offerte vi consigliamo di consultare il nuovo Volantone di GameStop.