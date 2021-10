Offerte GameStop: le promozioni da non perdere nel volantone di ottobre

Anche in autunno si rinnova il volantone di GameStop con tante nuove promozioni e offerte per acquistare a prezzo speciale console, accessori, nuovi giochi e gadget dedicati ai personaggi e alle serie più popolari. Tante le offerte del volantone valido fino al 3 novembre, scopriamole insieme.

Iniziamo con le promo a tema PlayStation, per un periodo limitato è possibile acquistare il bundle PS4 Slim 500 GB con cuffie stereo e un gioco a scelta tra Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 o SoulCalibur 6 a 299.98 euro, in alternativa allo stesso prezzo troviamo il pacchtto PS4 con FIFA 21 e cuffia stereo. Volete entrare nel mondo della Realtà Virtuale? In questo caso non perdete le promozioni su PlayStation VR proposto in varie configurazioni a 299.98 euro con in aggiunta una PSN Card del valore di 5 euro.

GameStop offre anche la possibilità di prenotare Horizon Forbidden West a prezzo speciale acquistando FIFA 22, vi basterà comprare il gioco di calcio Electronic Arts in versione PS4 o PS5 per ottenere subito venti euro di sconto sul preordine della nuova avventura di Aloy. Sconti anche sui giochi della collana PlayStation Hits venduti a 14.98 euro, tra i tanti titoli disponibili citiamo God of War, Bloodborne, God of War III Remastered, inFAMOUS Second Son, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered.

Per quanto riguarda le offerte Xbox vi ricordiamo che solo da GameStop potete sottoscrivere l’abbonamento Xbox All Access, che vi permetterà di acquistare Xbox Series X con Game Pass Ultimate al prezzo di 32.99 euro al mese per 24 mesi o Xbox Series S con Game Pass Ultimate a 24.99 euro al mese, sempre per 24 mesi. Vi segnaliamo inoltre che nei negozi GameStop e sul sito troverete tutti gli accessori Microsoft come controller in edizione limitata, cuffie e le comode tessere da grattare per abbonarsi a Xbox Game Pass. Inoltre è disponibile in preordine la Collector’s Edition di Halo Infinite con custodia Steelbok a tiratura limitata.

Passando al mondo Nintendo, questo mese potrete risparmiare sull’acquisto di una console, grazie alla nuova offerta valida fino al 17 ottobre Nintendo Switch costa 279.98 euro mentre Nintendo Switch Lite è in vendita a 199.98 euro se acquistata insieme al Premium Pass, inoltre giochi per Nintendo Switch a partire da 49.98 euro, tra questi citiamo Pokemon Spada e Scudo, Monster Hunter Rise e Super Smash Bros Ultimate. Da GameStop trovate anche la nuova Nintendo Switch OLED al prezzo di 349.98 euro, disponibilità limitata fino ad esaurimento scorte. Ricordiamo inoltre che prenotando Pokemon Diamante Lucente o Perla Splendente otterrete subito dieci euro di sconto sul preordine di Leggende Pokemon Arceus, in uscita a gennaio.

Ma GameStop non è solo videogiochi e il nuovo volantone propone una serie di offerte anche su film in Blu-Ray come Venom a 7.98 euro, Jurassic World Il Regno Distrutto con Funko Pop a 12.98 euro e Berserk L’Epoca D’Oro a 14.98 euro. Spazio anche ai contenuti digitali con le gift card di Netflix, DAZN, Spotify, Rakuten TV, Crunchyroll, Zalando e Nike Store oltre alle ricariche per Twitch, Roblox, Steam, App Store, Google Play e League of Legends. Da GameStop trovate tutte le novità per festeggiare il venticinquesimo anniversario dei Pokemon olltre ad una selezione di giochi da tavolo e di carte per divertirsi con gli amici durante le lunghe giornate autunnali. In chiusura non possono mancare poi i Funko Pop! questo mese con una selezione di personaggi a tema Halloween per celebrare la festa più spaventosa dell’anno.