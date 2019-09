Offerte GameStop: tutti gli sconti del nuovo volantino di ottobre

GameStop Italia ha lanciato il nuovo volantino (anzi, volantone) di ottobre 2019 con tante offerte sui migliori videogiochi e sulle console, coinvolgendo tutte le piattaforme, da PC a Nintendo Switch, passando per PS4 e Xbox One, senza dimenticare i gadget.

Come di consueto, portando indietro il proprio usato si avrà diritto ad un forte sconto sui preorder dei giochi in uscita, tra le novità disponibili per il preorder troviamo DOOM Eternal, Shenmue III, Star Wars Jedi Fallen Order, Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Cyberpunk 2077, The Outer Worlds, Death Stranding e Need for Speed Heat, solamente per citarne alcuni.

Sul fronte console troviamo PS4 PRO con FIFA 20 a 399.98 euro e PS4 Slim 500 1 TB con FIFA 20 a 299.98 euro, oppure ancora PS4 Slim 1TB con due DualShock 4 e Crash Team Racing Nitro Fueled a 309.98 euro. PlayStation VR (in bundle con PlayStation Camera e VR Worlds) costa 229.98 euro, degna di nota anche l'offerta che offre 10 euro di credito PSN in regalo acquistando alcuni giochi Sony selezionati, tra cui The Last of Us Remastered, God of War, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport e Ratchet & Clank.

Spazio anche a Nintendo Switch con il modello standard venduto a 289.98 euro oppure 319.98 euro nel caso si optasse con il bundle che include 35 euro di credito da spendere sull'eShop. In vendita anche bundle selezionati + Kit Veicoli o Kit Assortito Nintendo Labo a 379.98 euro. Tutti i modelli di Xbox One S 1TB con gioco e FIFA 20 costano 249.98 euro mentre Xbox One X 1 TB in bundle con un gioco e FIFA 20 può essere acquistata a 449.98 euro.

Non mancano poi sconti e offerte su gadget come magliette, zaini, portachiavi, action figure, Funko Pop e merchandising di vario genere dedicato al mondo dei videogiochi. Per tutte e offerte vi invitiamo a sfogliare il volantino GameStop ottobre 2019, trovate il link in calce alla notizia.