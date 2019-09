Offerte GameStop: Xbox One S a 149.98 euro o 9.98 euro portando la tua console usata

GameStop Italia lancia le nuove offerte volantino su Xbox One S, valide fino al prossimo 21 ottobre. Xbox può essere acquistata a 149.98 euro in versione standard oppure a 169.98 euro con gioco incluso. O ancora, a partire da 9.98 euro portando indietro la propria console usata.

Xbox One S 500GB

Acquista Xbox One S 500GB a 149.98€ oppure a 9.98€ portando il tuo usato.

Xbox One S 500GB + gioco

Acquista Xbox One S 500GB + gioco (varie configurazioni disponibili) a 169.98€ oppure a 29.98€ portando il tuo usato.

Il risparmio per il bundle standard senza giochi è pari a 140 euro portando indietro Xbox One e 150 euro nel caso di permuta con PlayStation 4. Sul sito di GameSpot sono riportate le seguenti note: "In caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto. In caso di promozioni che prevedono il ritiro di giochi è necessario che gli stessi siano integri, funzionanti, completi di custodia e libretto e contengano la lingua italiana."

Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sono indicati da un banner con la dicitura contenuto sponsorizzato.