Offerte GameStopZing: le promo da non perdere del volantone di febbraio

E' tempo di scoprire le offerte del volatone GameStopZing, a febbraio catena propone una serie di sconti e offerte su tutte le console e sui videogiochi più caldi del momento, senza dimenticare le promozioni su statuine, action figure, accessori e tantissimi altri prodotti legati al nostro passatempo preferito.

Esplora Un Mondo di Offerte è il tema del volantone GameStopZing di febbraio, iniziamo segnalandovi le promozioni dedicate al mondo PlayStation: PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT costa 329.98 euro mentre PS4 500 GB con Voucher Fortnite del valore di 31 euro è in vendita a 279.98 euro, se invece state cercando una PlayStation 4 PRO potete optare per il bundle PS4 PRO 1TB con Rainbow Six Siege, 5 euro di credito PSN e Voucher Fortnite a 399,98 euro. In sconto anche il visore PlayStation VR con vari bundle disponibili (tra i quali il pacchetto con PlayStation Camera e PlayStation VR Worlds) al prezzo di 289,98 euro.

Prezzi ridotti anche sugli accessori Nacon per PS4: l’Arcade Stick Daija è in offerta a 99.98 euro, il Controller Revolution Unlimited V3 costa 119.98 euro mentre il Revolution PRO 2 in colorazione Camo ha un prezzo di 69,98 euro. Le occasioni di risparmio targate PlayStation però non finiscono qui: acquistando la Telecamera HD per PS5 al prezzo di 69,98 euro riceverete incluso nel prezzo un contenuto digitale a scelta tra un mese di abbonamento a Spotify, 30 giorni di abbonamento a DAZN o 10 euro di credito da spendere sul PlayStation Store. Comprando il controller DualSense al prezzo di 70.98 euro (oppure 39.98 euro portando indietro un DualShock 4) avrete in regalo un mese di iscrizione gratis a PlayStation Plus.

Si continua con le offerte dedicate alla famiglia Xbox: acquistando una Xbox Series X o Xbox Series S potrete averete l'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate scontato del 40% e ottenere il 20% di sconto su un controller Xbox a scelta nelle colorazioni White Robot, Shock Blu e Carbon Black. Dal 16 febbraio è inoltre disponibile il controller wireless Xbox nella nuova colorazione Pulse Red al prezzo di 60.98 euro, una edizione limitata color rosso passione che non può assolutamente mancare nel vostro setup da gioco.

Gli appassionati Nintendo possono invece optare per la nuova Nintendo Switch Super Mario Limited Edition al prezzo di 329.98 euro, sono disponibili anche altri bundle allo stesso prezzo e in tutti i casi riceverete in omaggio una cover con stand di colore nero. Sconti anche sugli accessori con la scheda Micro SD 64 GB personalizzata The Legend of Zelda proposta a 24.98 euro e la MicroSD 128 GB serigrafata Super Mario a 39.98 euro.

Non possono mancare poi le offerte sui preordini dei videogiochi più attesi del 2021, portando indietro il vostro usato potete prenotare Hogwarts Legacy a 19.98 euro, Gotham Knights, Back 4 Blood Special Edition e Suicide Squad Kill the Justice League a 29.98 euro, resta valida inoltre la promozione sui giochi nuovi per PS5 scontati del 50% portando indietro un gioco PS5 usato valido per l’offerta. Nel caso dei preordini per i giochi Nintendo Switch otterrete uno sconto di 25 euro per ogni gioco valido riportato, tra i giochi che potete prenotare usufruendo dello sconto troviamo tra gli altri Persona 5 Strikers, Bravely Default 2, Harvest Moon One World, Monster Hunter Rise e New Pokemon Snap.

In chiusura, spazio ad accessori e contenuti digitali. GameStopZing propone gli accessori ufficiali FIGC come la sedia gaming Federazione Italiana Gioco Calcio a 149.98 euro, cuffie e controller ufficiali a 30.98 euro l’uno. In negozio e online trovate anche gli abbonamenti a DAZN, Spotify, Netflix e Twitch, oltre a Gift Card per Zalando, Roadhouse, Amazon, Volagratis e Nike Store.