Offerte GameStopZing: tutti gli sconti e le più belle novità di ottobre 2020

Anche questo mese tornano le promozioni del volantone GameStopZing valide fino al 28 ottobre online e in tutti i negozi della catena: focus sugli sconti PlayStation 4 e su FIFA 21, senza dimenticare le offerte su Nintendo Switch, Xbox One, preordini dei nuovi giochi e console next-gen.

Iniziando proprio con PS4 vi segnaliamo il pacchetto PS4 500 GB con FIFA 21 e voucher FUT21 al prezzo di 289.98 euro fino al 22 ottobre, inoltre è possibile risparmiare ulteriormente portando indietro il proprio usato: con PS4 PRO, Nintendo Switch o Xbox One X otterrete uno sconto di 200 euro, portando una PS4 usata avrete diritto a 160 euro di sconto, 80 euro in meno portando Xbox One S. Non avete una console usata? Non preoccupatevi perchè potete comunque ottenere 60 euro di sconto riportando indietro due giochi usati per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Solo da GameStopZing trovate il bundle con PS4 Slim 1TB in abbinata con Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Las Of Us Remastered a 359.99 euro, inoltre, acquistando una qualsiasi console PlayStation 4 o PS4 PRO riceverete incluso nel prezzo un gioco PlayStation Hits a scelta da una selezione di titoli che include The Last Of Us Remastered, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, God of War e Bloodborne.

Restando in casa PlayStation vi ricordiamo che acquistando unDualShock 4 riceverete in regalo 10 euro di credito da spendere sul PlayStation Store mentre acquistando un controller Nacon avrete diritto a una ricarica PSN del valore di 5 euro. Il bundle DualShock 4 con FIFA 21 e voucher per FUT 21 costa 109.98 euro, sconti anche su PlayStation VR con PlayStaton VR Worlds in offerta a 279,98 euro.

GameStopZing presenta anche una serie di offerte Nintendo con Nintendo Switch in vendita a 299.98 euro, Nintendo Switch Lite proposto a 199.98 euro e bundle Nintendo Switch Pokemon Let’s GO Pikachu o Eevee a 369,98 euro. Anche in queso caso è possibile ottenere uno sconto portando indietro il proprio usato: 180 euro di sconto portando PS4 PRO, Nintendo Switch e Xbox One, 150 euro portando indietro una console PS4 e 60 euro di sconto con una console Xbox One S usata. Le promozioni coinvolgono anche giochi e accessori, acquistando una coppia di Joy-Con e un gioco per Nintendo Switch a scelta tra una selezione (tra i quali troviamo Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Super Mario 3D All-Stars e Super Mario Party) otterrete il 10% di sconto sul prezzo totale. Con Ring Fit Adventure riceverete in regalo l’abbonamento trimestrale a Nintendo Switch Online, infine segnaliamo i kit Nintendo Labo in offerta a 19,99 euro l’uno.

Sconti e offerte anche su Xbox, acquistando una console Xbox One S o One X potrete avere FIFA 21 con soli 50 euro in più (offerta valida fino al 23 ottobre), anche in questo caso si può pagare portando indietro il proprio usato ottenendo 200 euro di sconto con PS4, Nintendo Switch e Xbox One X, 160 euro di sconto con PS4, 80 euro con Xbox One S e 60 euro con due giochi PS4, Xbox One e Switch validi per la promozione. Xbox One X 1TB con gioco (vari bundle disponibili costa 319.98 euro, allo stesso prezzo è possibile acquistare anche l’edizione limitata HyperSpace con Gears 5. Disponibili anche vari pacchetti Xbox One S 1TB con gioco incluso a 229,98 euro.

Passando ai giochi, FIFA 21 è in offerta a 59.98 euro per un periodo limitato, portando due giochi validi per la promozione potete inoltre prenotare Cyberpunk 2077 e Immortals Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla a 19.98 euro l’uno, DiRT 5 e Call of Duty Black Ops Cold War e Far Cry 6 a 29.98 euro l’uno. Portando un gioco usato valido avrete diritto inoltre al 50% di sconto su un gioco Switch a scelta da una selezione di titoli, tra cui Ben 10 Power Trip, Remothered Broken Porcelain, XIII Remastered Limited Edition, Just Dance 2021, FIFA 21 Legacy Edition e Immortals Fenyx Rising.

In chiusura spazio alle offerte Xbox Series X/S e sconti PlayStation 5, prenotando una console next-gen e portando indietro l’usato riceverete una extra valutazione di 250 euro su PS4 PRO, Nintendo Switch o Xbox One X + due giochi validi, 200 euro portando indietro PS4 con due giochi e 130 euro con Xbox One S e due giochi validi per la promozione. Non avete i due giochi? Non preoccupatevi, in alternativa potete restituire un gioco usato e un controller originale, se i vostri giochi non sono validi per la promo verrà applicata una valutazione extra del 50% su ogni singolo gioco.

Anche con l’arrivo delle console di nuova generazione i vostri giochi usati valgono di più da GameStopZing: portando indietro due giochi usati validi è possibile prenotare Godfall, Destruction All-Stars, NBA 2K2, Far Cry 6 Yara Edition e Demon’s Souls a 29.98 euro l’uno, Immortals Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla Drakkar Edition, Watch Dogs Legion Resistance Edition e Sackboy A Big Adventure a 19.98 euro l’uno, Marvel’s Spider-Man Miles Morales a 9,98 euro a Call of Duty Black Ops Cold War a 39,98 euro. Terminano qui le migliori offerte del volantone GameStopZing di ottobre con tanti sconti per passare alla next-gen in attesa delle promozioni del Black Friday e delle offerte natalizie di fine anno.