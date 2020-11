Sconti Giochi Black Friday: da FF7 Remake a F1 2020, le offerte GameStopZing

Proseguono le offerte del Black Friday di GameStopZing, che in occasione dell'attesa ricorrenza ha scontato console, videogiochi, accessori, merchandising e tanti, tantissimi altri prodotti. La scelta è così vasta che non sapete cosa acquistare? Potreste prendere in considerazione uno dei giochi distribuiti da Koch Media.

La scelta è decisamente variegata e abbraccia numerosi generi. Tra i titoli in offerta segnaliamo DOOM Eternal a 21,29 euro, DOOM a 13,48 euro, Final Fantasy VII Remake a 29,99 euro, Persona 5 Royal a 30,49 euro, Kingdom Hearts 3 a 14,69 euro, Kingdom Hearts: The Story So Far a 26,64 euro, F1 2020 a 42,59 euro, Shadow of the Tomb Raider a 11,24 euro, Sonic Forces a 16,78 euro, DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition a 20,49 euro, Metro Exodus a 23,24 euro, Metro Redux a 16,18 euro, Jurassic World Evolution a 25,99 euro, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated a 21,69 euro, The Elder Scrolls V: Skyrim a 19,98 euro e Ark Survival Evolved a 21,69 euro.

La selezione non termina qui, per scoprire tutti gli sconti sui giochi distribuiti da Koch Media vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di GameStopZing. Le offerte del Black Friday, ricordiamo, saranno accessibili online fino al 30 novembre o fino ad esaurimento scorte, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

