Offerte lampo Amazon Prime Day: Nintendo Switch in sconto solo per oggi

Ultime ore dell'Amazon Prime Day 2021 e tra le offerte lampo troviamo anche Nintendo Switch, la console ibrida della casa di Kyoto viene proposta con uno sconto del 5% sul listino, solamente fino alle 23:59 di oggi, martedì 22 giugno.

Il modello è Nintendo Switch Versione 2019 e la confezione contiene la console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (Blu/Neon), un Joy-Con destro (Rosso/Neon), impugnatura Joy-Con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con e cavo HDMI.

Compra Nintendo Switch su Amazon in offerta

Il prezzo è pari a 314.98 euro invece di 329.99 euro con uno sconto di 15.01 euro rispetto al prezzo di listino, la console è venduta e spedita da Amazon e ordinandola oggi la riceverete a casa venerdì 25 giugno. Una buona occasione per acquistare la console Nintendo, oltretutto raramente disponibile per la spedizione immediata a causa dell'altissima richiesta e della (relativa) mancanza di scorte che impedisce rifornimenti regolari ai rivenditori.

Tra le ultime novità uscite su Nintendo Switch ricordiamo Miitopia e l'imminente Mario Golf Super Rush, disponibile dal 25 giugno, Nintendo Switch ha tutte le carte in regola per diventare la console più popolare dell'estate grazie alla su natura ibrida che permette di giocare in casa o in modalità portatile.