Al via le Offerte Lampo di Natale su PlayStation Store, anche Death Stranding in sconto

A sorpresa, Sony ha lanciato le Offerte Lampo di Natale sul PlayStation Store, che vanno ad affiancarsi ai Saldi Natalizi già cominciati qualche giorno addietro.

I prodotti in sconto non sono moltissimi, ma ci sono alcuni giochi di recente uscita come Death Stranding, che viene proposto nella sua Edizione Digitale Deluxe a 59,99 euro (anziché 79,99 euro). In questo pacchetto sono compresi un set completo di avatar, la colonna sonora Timefall e un video Dietro le quinte. Si segnala inoltre la presenza di Need for Speed Heat Deluxe Edition a 51,99 euro (invece di 79,99 euro), MediEvil a 19,99 euro (invece di 29,99 euro), MediEvil Digital Deluxe Edition a 29,99 euro (invece di 39,99 euro), RAGE 2 a 19,99 euro (invece di 69,99 euro) e Hitman 2 a 20,99 euro (invece di 69,99 euro).

Potete consultare la lista completa dei giochi in sconto dirigendovi sul PlayStation Store. Le Offerte Lampo di Natale resteranno attive per un periodo di tempo limitato, ovvero fino alle 00:59 di martedì 10 dicembre. Approfittatene quanto prima.