Offerte Lampo di Natale sul PlayStation Store: ultime ore per approfittare degli sconti

Lo scorso venerdì Sony ha lanciato le Offerte Lampo di Natale sul PlayStation Store, coinvolgendo una selezione di giochi PS4 scontati fino al 70%. Se siete interessati, avete ancora pochissime ore per approfittare delle offerte del PSN!

Tra i giochi scontati troviamo Death Stranding Digital Deluxe Edition a 59.99 euro, Need for Speed Heat Deluxe Edition a 51.99 euro, Dark Souls III a 9.99 euro, MediEvil a 19.99 euro, Hitman 2 a 20.99 euro, Tekken 7 a 9.99 euro, Hitman HD Ehnanced Collection a 17.99 euro, il doppio bundle Battlefield V e UFC Sports 3 a 24.99 euro, RAGE 2 a 19.99 euro e RAGE 2 Deluxe Edition a 24,99 euro.

Tutte le offerte indicate sono valide fino alle 12:59 AM di martedì 10 dicembre, l'elenco completo dei giochi in sconto è disponibile sul PlayStation Store. Dureranno invece fino al 24 dicembre i Saldi di Natale sui giochi PS4 e PSVR con oltre 600 diversi titoli in promozione tra esclusive Sony, giochi AAA, AA e produzioni indipendenti scontate fino al 70%, indubbiamente una bella occasione per arricchire la propria ludoteca spendendo poco.