Offerte LEGO per l'autunno: set Paninoteca in regalo con le nuove promozioni

Alla vigilia della stagione autunnale, il team di LEGO annuncia una nuova selezione di sconti e promozioni, con tanto di set in omaggio: ecco tutti i dettagli.

Tramite il sito ufficiale di LEGO, l'azienda danese presenta una nuova promozione, che vede protagonista il set LEGO City Paninoteca. Quest'ultimo sarà infatti offerto in regalo con ogni ordine LEGO con spesa superiore ai 90 euro. Composto di 110 pezzi, il set ha un prezzo di listino pari a 14,99 euro. L'iniziativa resterà attiva sino alla giornata di venerdì 30 settembre 2022.

Dal colosso dei mattoncini, arrivano inoltre ulteriori iniziative promozionali. Acquistando il set LEGO Il Palazzo sottomarino di Ariel sarà infatti possibile ottenere doppi punti VIP. Dedicato alla principessa sottomarina di casa Disney, il palazzo è composto da 498 pezzi ed è proposto al prezzo di 99,99 euro. La medesime promozione coinvolge inoltre anche il set LEGO City Vigili del Fuoco, composto da 766 pezzi e in vendita a 99,99 euro. In entrambi i casi, la scadenza per approfittare dell'iniziativa è fissata al 30 settembre 2022.



Nel frattempo, ricordiamo che l'azienda danese ha confermato la data di lancio di LEGO Bricktales, avventura a base di mattoncini sviluppata da Clockstone Studios e distribuita da Thunderful Publishing.