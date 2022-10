Offerte LEGO Black Friday 2022: quando iniziano gli sconti e quanto durano?

Anche LEGO partecipa al Black Friday 2022, lo store online ufficiale dell'azienda danese propone a novembre una serie di sconti e offerte sui migliori set LEGO, ma quando iniziano le promozioni e quanto durano? Ecco le date.

LEGO fa sapere che il Black Friday 2022 sarà attivo dal 25 al 28 novembre 2022: "Preparati per i regali con i set LEGO più popolari e più richiesti! Il fine settimana del Black Friday è l'occasione perfetta per acquistare i regali LEGO tanto desiderati per ogni tipo di festeggiamento. Approfitta delle offerte tutto l'anno (non solo nel Black Friday) con l'iscrizione al programma gratuito LEGO VIP."

Il consiglio dunque è quello di iscriversi al programma LEGO VIP e di tenere d'occhio la pagina offerte Black Friday LEGO, inoltre vi suggeriamo di iscrivervi al canale Telegram sconti e offerte di Everyeye, ogni giorno vi segnaliamo le offerte da non perdere su tantissimi prodotti, dai LEGO ai Funko Pop! e ancora smartphone, tablet, televisori, monitor da gaming, videogiochi, console, elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e tanto altro.

Iscriviti al canale Telegram Offerte Everyeye

Il Black Friday LEGO 2022 è una buona occasione per acquistare i set più ricercati a prezzi ridotti, le offerte verranno comunicate più avanti con l'avvicinarsi del 25 novembre.