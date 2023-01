Offerte LEGO: due set di costruzioni in regalo e portachiavi gratis per i nuovi membri VIP

LEGO festeggia l'Anno del Coniglio con un serie di regali per gli acquisti effettuati su LEGO Shop Online ma c'è di più perché tutti i nuovi membri LEGO VIP riceveranno in regalo un portachiavi esclusivo.

Il primo regalo è un modello da esposizione dedicato all'Anno del Coniglio, con orecchie regolabili, base con elementi floreali e busta regalo, questo set è gratis per tutti gli acquisti LEGO superiori a 85 euro effettuati entro il 25 gennaio 2023, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

I membri LEGO VIP possono invece ottenere il primo set della serie Case del Mondo LEGO ispirato alla bellezza architettonica delle case del Sud America, piene di colori. Gratis fino al 25 gennaio (salvo esaurimento scorte) per gli acquisti LEGO (qualsiasi set, serie o confezione) superiori a 250 euro.

Spendendo almeno 50 euro invece i membri premium otterranno lo speciale Add On Pack LEGO VIP dedicato all'Anno del Coniglio. Non siete membri VIP? Potete iscrivervi gratis al programma LEGO VIP e riceverete in omaggio un portachiavi esclusivo sul vostro prossimo acquisto entro il 31 dicembre 2023.

Una serie di offerte esclusive su LEGO Store Online per ottenere set gratis a fronte dei vostri acquisti e non dimenticatevi le promo uniche per i membri VIP, l'iscrizione al programma è completamente gratuita per tutti.