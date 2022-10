Offerte LEGO: due set di mattoncini gratis con le promozioni di ottobre 2022

Siete fan dei mattoncini LEGO e volete fare qualche acquisto nei prossimi giorni? Allora non potete perdervi le nuove promozioni del mese di ottobre 2022, alcune delle quali consentono di aggiungere gratuitamente un set agli ordini.

L'offerta in questione prevede un omaggio per tutti gli utenti che effettueranno acquisti a tema LEGO Ninjago pari o superiori a 40 euro nel periodo compreso tra il 1 e il 15 ottobre 2022. Nello specifico, chi fa un ordine che soddisfa i requisiti si ritroverà nel carrello anche il "Set Mech con armatura Lloyd" in omaggio. Del tutto simile a questa è poi la promozione slegata dai brand, la quale omaggia con il "Set L'isola deserta di Ray" chiunque effettui un ordine di almeno 120 euro nel periodo compreso tra il 1 e il 13 ottobre 2022.

In occasione di Halloween, inoltre, l'azienda prevede anche un regalo per tutti gli utenti iscritti al programma VIP sul sito ufficiale. In questo caso, gli utenti che fanno parte del programma potranno fare un ordine di almeno 50 euro per ricevere senza costi aggiuntivi il "Pacchetto Fun and Funky". Tale promozione è già attiva e lo resterà per tutto il mese di ottobre 2022. I VIP possono anche ottenere il doppio dei punti acquistando i set "La scuola di teatro di Andrea LEGO Friends" o "Il villaggio abbandonato LEGO Minecraft" entro il 31 ottobre 2022.

Sapevate che LEGO Marvel il Guanto dell'Infinito di Iron Man è in offerta su Amazon?