Offerte LEGO, nuove promozioni attive: set omaggio e anteprima VIP

Mentre prende piede il progetto LEGO Ideas a tema Donkey Kong, il negozio online ufficiale di LEGO propone una serie interessante di offerte e promozioni.

In particolare, tutti i clienti dello store possono aggiudicarsi gratuitamente il set Furgone dei Traslochi. Quest'ultimo è infatti offerto in omaggio con una spesa in LEGO superiore ai 180 euro. Composto di 301 pezzi, il set è normalmente proposto al prezzo di listino di 24,99 euro e include un piccolo camion dei traslochi, con tanto di coppia di traslocatori, pianoforte, jukebox e arredamento da trasportare verso una nuova abitazione. La promozione, già attiva, resterà valida sino al prossimo 3 marzo 2023. In aggiunta, i clienti VIP possono beneficiare di un'ulteriore promozione di LEGO Store. Sfruttando l'Acceso in Anteprima garantito nel periodo compreso tra 3 e 5 marzo 2023, gli appassionati dei mattoncini danesi riceveranno un regalo in seguito all'acquisto nel nuovo set LEGO Il Signore degli Anelli dedicato a Gran Burrone. Aggiungendo la dimora degli elfi alla propria collezione, si otterrà in omaggio il set Frodo e Gollum Brickheadz, normalmente proposto al prezzo di listino di 14,99 euro. Composto da 184 pezzi, il set consente di ricreare le figure di Frodo e di Gollum, impegnati nel viaggio verso i cancelli di Mordor.