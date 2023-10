Offerte LEGO di ottobre: set Labirinto Magico in regalo fino a esaurimento scorte

Dal primo ottobre sono attive le nuove promozioni LEGO sullo shop online della casa danese, con tante offerte per tutti e regali esclusivi per gli iscritti al programma LEGO Insiders (ex LEGO Vip). Ecco tutti gli sconti in corso per il mese di ottobre 2023.

LEGO regala il set Labirinto Magico con gli acquisti a partire da 150 euro, promozione valida fino al 9 ottobre salvo esaurimento delle scorte disponibili. L'offerta è valida per tutti, anche per non iscritti al programma LEGO Insiders, i regali riportati di seguito invece sono disponibili solamente per i membri del programma.

Star Wars x LEGO Insiders

Fino all'8 ottobre in omaggio il set LEGO Star Wars Collectible Clone Wars con 1 credito galattico in metallo e 2 patch adesive con le minifigure delle Guerre dei Cloni, in regalo con l'acquisto dell'Incrociatore d'attacco della Repubblica classe Venator (numero 75367).

Add-On Pack LEGO in omaggio

Spendendo almeno 50 euro entro il 12 ottobre otterrete in regalo una confezione speciale con 118 pezzi a tema Halloween, tra cui alcuni pezzi che si illuminano al buio.

Fino al 9 ottobre invece con una spesa di almeno 50 euro otterrete il pacchetto Pirati e tesoro che include uno squalo LEGO, bandiere, dobloni e altri oggetti a tema LEGO Pirati.