Offerte LEGO: portamatite in omaggio in set Super Mario gratis con le nuove promo online

Nuova carrellata di promozioni su LEGO Store Online, il negozio della casa danese offre una serie di offerte e sconti su alcuni set, oltr ad iniziative esclusive per i membri VIP con doppi punti e ricompense uniche.

Giusto in tempo per il ritorno a scuola, fai appello all'amore per i colori e alla creatività di un fan del fai-da-te con questo organizer a forma di matita, con divisorio e tante tessere per la personalizzazione. Ottieni questo omaggio con gli acquisti LEGO DOTS, Friends e/o City superiori a 65 euro fino al 28 agosto e fino a esaurimento scorte.

Altra offerta è legata a LEGO Super Mario, con acquisti superiori a 40 euro riceverete in regalo il set di espansione Yoshi Giallo, promozione valida ancora per poche ore fino alle 23:59 del 15 agosto. Fino al 31 agosto inoltre otterrete Doppi Punti VIP sull'acquisto del set Percorso di Base Avventure di Super Mario LEGO Super Mario e con il Mappamondo LEGO Ideas.

Infine, se siete membri VIP e spendete almeno 50 euro riceverete in regalo il set Add On Pack VIP Pirati e Tesoro. LEGO annuncia inoltre il prossimo arrivo di un VIP Pack dedicato alla festa di Halloween ed esclusivo per gli utenti iscritti al programma VIP.