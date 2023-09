Offerte LEGO: set Disney gratis in regalo e sconti su DREAMZzz

LEGO Store online lancia una serie di nuove promo per i clienti in vigore dalla fine di settembre, con set LEGO Disney in regalo su una selezione di prodotti acquistati e tante altre offerte sui set della linea LEGO DREAMZzz.

Iniziamo con il set omaggio Case del mondo LEGO ispirato agli edifici della Svizzera, questa confezione è in omaggio solo per i soci con gli acquisti a partire da almeno 250 euro. Promozione valida fino al 30 settembre, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Sul sito LEGO ci sono anche altri sconti su alcune confezioni LEGO Super Mario, LEGO Ninjago e LEGO Dots per festeggiare il ritorno a scuola dopo la fine delle vacanze estive.

Magia Disney

Un set esclusivo Disney 100 con clip portafoto e esclusiva minifigure di Topolino è in omaggio con gli acquisti LEGO Disney di importo pari o superiori a 100 euro. Offerta valida fino al 30 settembre salvo esaurimento scorte, esclusi i set LEGO Star Wars e Marvel, gli ordini Pick a Brick (Standard) non sono validi per questa promozione.

Sconti LEGO DREAMZzz

Per un periodo limitato LEGO sconta del 20% i set Bundle Creature Mitiche e Bundle Mondo dei Sogni della linea LEGO DREAMZzz. Una bella occasione per acquistare pacchetti speciali a prezzo ridotto solo per pochi giorni.