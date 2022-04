Offerte LEGO: set gratis, doppi punti VIP e sconti per la giornata di Star Wars

Anche quest'anno il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day, la giornata mondiale dedicata a Guerre Stellari, e per l'occasione il LEGO Store lancia una serie di promozioni come accesso anticipato a set esclusivi, regali e doppi punti VIP sugli acquisti.

Fino al 30 aprile sarà possibile ricevere il set Ruspa Caricatrice Volvo gratis acquistando almeno 40 euro di prodotti LEGO Technic, Creator 3in1 o Speed Champions, dal primo maggio invece prendono il via le promo della Giornata di Star Wars, dedicate a tutti i collezionisti.

Quali sono le offerte dello Star Wars Day di LEGO da non perdere? Dal primo maggio i membri VIP potranno acquistare in anticipo una nuova versione del Landspeeder di Luke Skywalker della serie Ultimate Collector. Dal primo all'otto maggio riceverete in regalo il set AT-ST spendendo almeno 40 euro in prodotti LEGO Star Wars mentre il set La Cucina della Fattoria della Famiglia Lars è in omaggio con una spesa di almeno 160 euro in prodotti LEGO Star Wars.

I membri VIP riceveranno invece il portachiavi The Mandalorian a fronte di una spesa minima di 70 euro su LEGO Store per acquisti Star Wars. Su una selezione di set LEGO selezionati inoltre gli iscritti otterranno una doppia dose di Punti VIP e sono previste anche ricompense esclusive e premi VIP per gli utenti registrati al programma.