Offerte LEGO: set Mini-Steamboat Willie in regalo fino al 31 ottobre

Nuove offerte LEGO sono attive dal 23 al 31 ottobre su LEGO Shop Online, il canale ufficiale per gli acquisti dei set della casa danese. Per festeggiare il centesimo compleanno di Walt Disney un mini set è in regalo su una selezione di acquisti, ma non solo...

LEGO Festeggia il 100° anniversario di Walt Disney con il set Mini-Steamboat Willie con battello e minifigure di Topolino realizzati in mattoncini bianchi e neri. Questo set composto da 400 pezzi è in regalo con tutti gli acquisti LEGO Disney a partire da 100 euro, fino al 31 ottobre e fino ad esaurimento delle scorte disponibili. I membri LEGO Insiders che spenderanno almeno 250 euro in prodotti LEGO entro il 31 ottobre inoltre riceveranno il set Case dal Mondo 4 ispirato alle case tradizionali cinesi.

LEGO sconti e offerte

Per un periodo di tempo limitato inoltre sono disponibili alcuni dei migliori set LEGO in offerta tra cui ATARI 2600 a 167.99 euro, oltre agli sconti sui Pack Espansione LEGO Super Mario: Scarpa del Goomba a 6.99 euro, Pack espansione Costume di Peach gatto e Torre ghiacciata a 48.99 euro, Pack espansione Grande isola cattiva a 31.49 euro e il Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante a 48,99 euro.