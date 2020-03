Offerte Mediaworld festa del papà: volantino di marzo con sconti su console e giochi

Si avvicina la festa del papà e fino al 19 marzo Mediaworld presenta una serie di sconti e offerte online nel nuovo volantino, con promozioni valide anche sulla categoria videogiochi, console e PC Gaming.

Tra i tanti articoli in offerta segnaliamo il notebook MSI GF63 8RD a 1.199 euro, il notebook gaming ASUS RX571GT a 1.299 euro, MSI GE63 Raider RGB 8SG a 2.499 euro. E ancora, PlayStation 4 PRO Gamma 1TB con voucher Fortnite a 299 euro e Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 210.99 euro.

Ricordiamo che le offerte sono valide esclusivamente online fino al 19 marzo, in questo periodo i negozi Mediaworld sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus, dunque non è possibile recarsi nei punti vendita fisica o ordinare online con ritiro in negozio. Il sito e l'eCommerce restano comunque completamente funzionanti e attive con consegne garantite, potete dunque ordinare qualsiasi prodotto con la sicurezza di riceverlo in breve tempo.

