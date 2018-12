Offerte MediaWorld: PS4 Pro a 299 euro per Natale, giochi PlayStation 4, Xbox e Switch

Tornano le Offerte MediaWorld di Natale: limitatamente alla categoria Videogiochi e Console, la catena offre numerosi prodotti a prezzo scontato, tra cui PlayStation 4 Pro a 299 euro e Nintendo Switch a 319 euro.

Sconti PS4 e Giochi Sony

Media World è uno dei partner di Sony per quanto riguarda le offerte di Natale PlayStation dunque online e nei negozi della catena sarà possibile acquistare PlayStation 4 Pro a 299 euro, PS4 Slim 500 B a 199 euro e vari giochi a prezzi scontati come Horizon Zero Dawn Complete Edition a 29.95 euro, Gran Turismo Sport, Detroit Become Human a 19.95 euro e Uncharted 4 a 14.95 euro solamente per citarne alcuni:

Sconti Nintendo Switch

Sul fronte Nintendo Media World offre il bundle standard di Switch (con Joy-Con Rosso/Blu Neon) a 319 euro anzichè 329 euro, leggeri tagli di prezzo anche su alcuni giochi (tra cui ARMS e The Legend of Zelda Breath of the Wild) e accessori come il Pro Controller.

ARMS a 49.99 euro

Nintendo Switch Pro Controller a 60.99 euro

The Legend of Zelda Breath of the Wild a 56.98 euro

Nintendo Switch Joy-Con Rosso/Blu Neon a 319 euro

Sconti Xbox

FIFA 19 a 58.98 euro

Xbox One Elite Controller a 99.99 euro

Xbox One Controller Phantom Black a 39.99 euro

Forza Horizon 4 a 54.98 euro

Xbox One S 1TB + Minecraft + Controller Bianco a 249 euro

Le offerteprevedono invece ilcon Minecraft e secondo controller a 249 euro, FIFA 19 a 58 euro e una promozione sulvenduto a 99,99 euro.

Queste sono solamente alcune delle offerte attive, sul sito di MediaWorld trovate la pagina dedicata agli X-Days 2018 con alcune promozioni valide solamente online e altre disponibili anche nei negozi fisici della catena, da oggi e fino al 20 dicembre.