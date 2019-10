Offerte Mediaworld: tornano gli XDays e Offerte da Paura nel nuovo volantino

Sono due le promozioni di Mediaworld che prendono il via nella giornata di oggi: fino al 3 novembre la nota catena propone gli XDays per gli acquisti online oltre alle "Offerte da Paura" con tanti prodotti a sconto per Halloween. Vediamo le principali offerte per la categoria Videogiochi e Console.

Gli XDays prevedono la consegna standard gratuita su tutti i prodotti contrassegnati dal bollino e aderenti all'iniziativa, per quanto riguarda invece le offerte della serie "Prodotti da Paura" troviamo PlayStation 4 1 TB con Call of Duty Modern Warfare a 279 euro, Controller DualShock 4 (vari colori) a 49.99 euro l'uno, Grand Theft Auto V Premium Edition a 21.99 euro, F1 2019 a 49.99 euro e Nintendo Switch 2019 con Minecraft Nintendo Switch Edition a 329 euro.

Da segnalare anche la promozione legata ai giochi per Nintendo Switch: acquistando due giochi per Nintendo Switch tra quelli selezionati il secondo godrà del 50% di sconto. L'immagine del volantino mostra nello specifico Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Link's Awakening e Super Mario Maker 2, l'elenco completo è disponibile nei punti vendita.

Tutte le offerte indicate sono valide da oggi e fino al 3 novembre, per quanto riguarda gli XDays l'offerta è valida solamente online.