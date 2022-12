Offerte di Natale PlayStation: tre giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

A Natale siamo tutti più buoni e grazie alle offerte di dicembre del PlayStation Store vi proponiamo tre giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di dieci euro da non perdere con i saldi di fine anno. Ecco la nostra selezione di giochi PlayStation da comprare subito.

Fist of the North Star Lost Paradise 5.99 euro

Sviluppato dal Yakuza Studio, Fist of the North Star Lost Paradise è un action con elementi RPG basato su Fist of the North Star, da noi conosciuto come Hokuto No Ken. Il gioco riprende le atmosfere post apocalittiche della serie di Buron Son e Tetsuo Hara, proponendo un gameplay non particolarmente originale e per certi volti molto simile a quello di Yakuza. Ma il fascino della scuola di Hokuto non ha rivali, sopratutto a questo prezzo.

Little Nightmares Complete Edition 9.89 euro

Questa edizione completa di Little Nightmares include oltre al gioco originale anche il DLC Le Fauci diviso in tre parti, per vivere l'esperienza definitiva di Little Nightmares. Un titolo dallo stile unico che vi consigliamo caldamente di recuperare se amate le atmosfere macabre e oscure.

Titanfall 2 3.99 euro

Ormai è quasi un meme, Titanfall 2 sottovalutato, purtroppo però si tratta dell'assoluta realtà. Lanciato nell'ottobre 2016 in un periodo non proprio fortunato, il gioco venne oscurato da Call of Duty e Battlefield, finendo fagocitato dalla finestra di lancio non troppo felice. Ma si tratta di uno dei migliori FPS degli ultimi anni, impossibile ignorarlo a questo prezzo, bastano meno di cinque euro per acquistare la versione standard del gioco, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Titanfall 2.