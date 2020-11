Offerte Nintendo per il Black Friday: Animal Crossing New Horizons a prezzo scontato

Animal Crossing New Horizons è stato il più grande fenomeno videoludico della prima metà dell'anno con oltre venti milioni di copie vendute in pochi mesi e ora è in offerta su Amazon per il Black Friday, solo fino al 30 novembre.

"Se il caos e la frenesia della vita di tutti i giorni ti hanno stufato, tom nook ha appena creato una proposta su misura per te: il suo pacchetto isola deserta. Preparati a mollare tutto e creare una nuova comunità sulla tua isola deserta personale.; non hai sempre desiderato un luogo dove fare quello che vuoi, quando vuoi, come lo desideri? Rimboccati le maniche e inizia a collezionare preziose risorse per costruire tutto ciò che ti potrà servire, dagli strumenti del mestiere agli edifici del tuo nuovo villaggio; il tutto sempre e solo secondo il tuo gusto personale. Conosci nuovi amici e ed esplora un mondo in continua evoluzione al ritmo delle stagioni e di ogni condizione atmosferica possibile."

Animal Crossing New Horizons costa 44.99 euro invece di 59.99 euro, il gioco viene proposto in versione italiana, venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida garantita e ovviamente gratis nel caso siate iscritti al servizio Amazon Prime. Siete pronti per tuffarvi nel coloratissimo mondo di Animal Crossing?