Offerte Nintendo GameStop: sconti Switch, Switch Lite, Pokemon Spada e Scudo e giochi 3DS

Il Black Friday di GameStop entra nel vivo e propone una serie di sconti e offerte sui prodotti Nintendo, tra cui Nintendo Switch, Switch Lite e una selezione di giochi per 3DS in vendita a prezzo ridotto fino al 2 dicembre. Ecco le migliori offerte GameStop per il Black Friday 2019.

Nintendo Switch a sconto

Nintendo Switch nelle varianti Joy-Con Grigi o Joy-Con Neon a 289.98€

Offerta Nintendo Switch Super Smash Bros Edition

Nintendo Switch Limited Edition con Super Smash Bros. Ultimate a 319.98€

Sconto Nintendo Switch Lite con gioco

Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, grigio o turchese) con un gioco a scelta tra Hyrule Warriors e Wolfenstein II a 229.98€

Offerte Pokemon Spada e Scudo

Pokémon Spada e Scudo sono in vendita a 48.78€ l'uno

Sconti giochi Nintendo 3DS

Acquista una selezione di giochi per Nintendo 3DS e risparmia il 20% su ogni singolo prodotto

Tutte le offerte di GameStop sono già in corso sul sito e nei negozi della catena e andranno avanti fino al Cyber Monday (lunedì 2 dicembre), avete quindi tutto il fine settimane per i vostri acquisti ma affrettatevi perchè le promozioni indicate sono valide fino ad esaurimento scorte e disponibilità dei singoli punti vendita.