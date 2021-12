Le offerte Nintendo di gennaio: sconti sui migliori giochi per Switch da GameStop

Cosa farai a gennaio? E' questo lo slogan adottato da GameStop per la nuova promozione targata Nintendo che vi permetterà di risparmiare su una selezione di giochi per Nintendo Switch, ideali da giocare in casa da soli o con gli amici nelle fredde giornate d'inverno...

Partiamo con l'offerta a tema Pokemon: fino al 19 gennaio acquista Pokémon Diamante Lucente o Pokemon Perla Splendente e prenota Pokémon Leggende Arceus al prezzo totale di 99.98€ euro per i due giochi. Fino al 16 gennaio il preordine di Project Triangle Strategy è disponibile a 49.98 euro invece di 60.98 euro

Fino al 16 gennaio inoltre tantissimi giochi per Nintendo Switch in offerta tra cui Animal Crossing New Horizons a 49.98 euro, Ring Fit Adventure a 69.98 euro, Just Dance 2022 a 39.98 euro, Big Bran Academy Sfida tra Menti a 30.98 euro, Mario Party Superstars a 49.98 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49.98 euro, WarioWare Get It Together a 39.98 euro e Super Mario Odyssey a 49,98 euro.

E ancora, 51 Giochi Classici a 29.98 euro, Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente a 49.98 euro l'uno, The Legend of Zelda Breath of the Wild a 59.98 euro, Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49.98 euro, Metroid Dread e The Legend of Zelda Skyward Sword HD a 49.98 euro l'uno.