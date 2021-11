Offerte Nintendo: le nuove promo GameStop per il mese di novembre

Nuova ondata di offerte Nintendo da GameStop con una selezione di prodotti in vendita a prezzo scontato tra cui troviamo console, giochi per Switch e accessori. Vediamo insieme le offerte più interessanti del mese di novembre 2021.

Fino al primo dicembre è possibile acquistare Nintendo Switch al prezzo scontato 279.98 euro acquistando la console insieme al Premium Pass, Nintendo Switch Lite costa invece 199.98 euro se comprata insieme al Premium Pass. In entrambi i casi portando indietro il vostro usato otterrete uno sconto extra fino a 200 euro in base alla console, da un minimo di 80 euro per Xbox One a 200 euro per una PS4 PRO, secondo questo schema:

Risparmia 200€ portando PS4 PRO

Risparmia 180€ portando PS4

Risparmia 100€ portando Switch Lite

Risparmia 80€ portando Xbox One S o Xbox One X

Da segnalare il bundle Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizon a 239.98 euro fino all'8 dicembre, anche in questo caso valgono le occasioni di risparmio riportate qui sopra. E ancora, prenota le prossime esclusive Switch in uscita, porta un gioco usato e risparmia il 40%, con il preordine di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente riceverete invece un voucher con uno sconto di 10 euro sul preordine di Leggende Pokemon Arceus, inoltre per voi sette Pokè Ball extra da usare nel gioco.