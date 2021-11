Offerte Nintendo: tutti gli sconti per il Black Friday di GameStop

GameStop ha rinnovato la sua selezione di offerte per il Black Friday scontando console, videogiochi e accessori. Non mancano, ovviamente, una serie di imperdibili sconti a tema Nintendo!

Il Black Friday di Nintendo è all'insegna degli sconti sui videogiochi per Nintendo Switch: ci sono quasi duecento titoli in offerta, comodamente raccolti da GameStop in base alla fascia di prezzo.

Fino a 19,99 euro: tra i tanti giochi in offerta segnaliamo Fire Emblem Warriors a 9,98 euro, WWE 2K Battlegrounds a 12,98 euro, Bakugan Campioni di Vestoia a 14,98 euro, Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo a 14,98 euro, Trine 4: The Nightmare Prince a 15,98 euro e Monster Hunter Generations Ultimate a 19,98 euro;

Da 20 a 29,99 euro: tra questi segnaliamo Sonic Colours Ultimate a 22,98 euro, Final Fantasy VII & VIII Twin Pack a 22,98 euro, Saints Row 4: Re-Elected a 22,98 euro, The Outer Worlds a 24,98 euro, MotoGP 21 a 24,98 euro, LEGO Harry Potter Remastered a 24,98 euro e Spyro Reignited Trilogy a 27,98 euro;

Oltre i 30 euro: Zombie Army Trilogy a 30,98 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 34,98 euro, Little Nightmares I & II a 34,98 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate a 34,98 euro, NBA 2K22 a 34,98 euro, Metroid Dread a 54,98 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 54,98 euro, Donkey Kong Country Tropical Freeze a 49,98 euro e tanti altri.

In aggiunta, segnaliamo gli sconti su due accessori: il Controller Power A di Nintendo Switch è offerto a 15,98 euro anziché 19,98 euro, mentre il Controller Wireless Power A a 39,98 euro invece di 49,98 euro. Gli sconti sulle console verranno invece messi a disposizione a partire dal 22 novembre.